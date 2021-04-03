Популярна співачка і модель Даша Астаф'єва в інтерв'ю зізналася, коли вперше роздяглася на камеру

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва в короткому інтерв'ю Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок з Україною" розповіла про те, коли вперше знялася оголеною. Загалом Даша встигла за три хвилини коротко відповісти на 33 запитання ведучої.

Так, в цій розмові Астаф'єва зізналася, що вперше роздяглася на камеру, коли їй було 17 або 18 років. А найдорожча зйомка була та не в стилі ню, за неї співачка змогла дозволити собі квартиру. Що стосується грошей, то Даша також розповіла, що одного разу її пропонували викупити з групи Nikita за 2,5 мільйона доларів. До слова, артистка зізналася, що дуже мало заробляла, працюючи в групі з продюсером Юрієм Нікітіним, і тепер вона щаслива, що пішла від нього. Виявилося, що в групі зірка отримувала не великий відсоток від гонорарів – менш як 50%.

Також Астаф'єва розповіла про багатого шанувальника, який весь час вимагає її уваги. У якийсь момент заїзду не витримала і заявила йому, що, якщо хоче зробити їй приємно, нехай пожертвує гроші притулку для тварин. За словами артистки, цей фанат зробив досить велику пожертву, проте домагатися її уваги не перестав.

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