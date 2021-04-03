Співачка Віра Брежнєва поділилася кадрами відпочинку в ОАЕ

Як передає Politeka.net, нові знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зараз колишня солістка музичного тріо ВІА Гра щасливо відпочиває в Дубаї-туди знаменитість вирушила разом з дочками — Сонею і Сарою.

"Я і сонце-ідеальний союз ! Сонячної суботи", - звернулася Брежнєва до своїх передплатників.

На опублікованих кадрах співачка позувала в короткій чорній сукні, гуляючи вулицями міста.

Шанувальники були приємно здивовані появою своєї улюблениці в такому стильному і одночасно спокусливому образі.

"Вірочка таке враження, що Вас перестали годувати", " Ну, до чого ж довжелезні ноги))", "Вам ніби 18!", "Худенька яка", "щось зовсім худенька стала, треба кг 5 набрати", " Вірочка, така красива і тендітна, сама ніжність. Бережіть себе", - писали в коментарях під знімками співачки.

Раніше ми повідомляли, що Брежнєва поділилася спокусливим фото, на якому позувала в чорному купальнику і смугастої пляжну сорочку.

Цей наряд підкреслив пружне декольте і дозволив заглянути в ту саму улоговинку між грудей. Волосся артистки були розпущені і розпатлані.

Нагадаємо, Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "і це все?".

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