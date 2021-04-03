Переможниця 10-го сезону проекту "Холостяк" Даша Ульянова зустрілася з колишньою суперницею

У фіналі проекту Дана і Даша були суперницями, причому дівчат один проти одного налаштовували самі шанувальники. Обидві красуні були в центрі уваги навіть після закінчення зйомок. І хоча перемогла Даша, з Максом Михайлюком вони розлучилися через те, що він мав стосунки на шоу з кимось із учасниць.

А нещодавно в мережі з'явилося несподіване відео з двома фіналістками. Як з'ясувалося, дівчата зберегли дружні стосунки не дивлячись на конфлікти і навіть спілкуються донині

"Новина дня! Зустрілася з тією, з ким ви точно не очікували, що я зустрінуся», - підмітила Дана.

"Ой, я знаю ви мене не любите, фоловери дані», - підмітила Даша, сміючись.

"Ну чому відразу не люблять? Взагалі, давай скажемо правду! Ми дружимо і давно вже спілкуємося, просто не хотіли афішувати. І це не перший раз, як ми зустрічаємося!",- розкрила правду Дана.

Користувачі Мережі під відео не стали стримувати емоцій від побаченого: «Понадували губі, фу...; Ну і молодці❤️!; Ви супер; суперниці красуні на вас було класно дивитися одне задоволення; розумниці і красуні!!!; 1 квітня Чі шо....😂 ; Ви чудові; Стара шапокляк🤮; Та нічо ні круто. Бридятина».

Відзначимо, зараз Даша Ульянова займається гімнастикою і не упускає моменту продемонструвати свої здібності. У красуні відмінна фігура і прекрасна розтяжка, що видно по її численних фото. Під знімком вона вирішила обговорити з прихильницями важливу тему любові до себе.

"Якби я любила себе.. якби я любила, то брала б себе такою, яка я є, зі всіма своїми проявами, якби я любила, то дбала б про те, щоб добре виглядати, тому що коли мені подобається моє відображення в дзеркалі - у мене гарний настрій, якби я любила, я б цінувала себе і свою думку, якщо б я себе любила , не відкладала б реалізацію своїх бажань на потім», - почала красуня.

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