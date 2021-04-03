Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням на сцені "Ліпсінк батл"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також зіркова красуня сидить у тренерському кріслі проекту "Голос країни", а ще бере участь у новому розважальному шоу "Ліпсінк батл". Так, нещодавно зірка з'явилася на сцені цього проекту у звабливому образі Мадонни. Знімки з виступу з'явилися на сторінці шоу в соцмережі Instagram.

Як видно, Надя вийшла на сцену шоу "Ліпсінк батл" в супервідвертому вбранні, так що не просто перевтілилася в американську поп-діву, але навіть затьмарила її. На нових знімках видно, що Дорофєєва одягла вузьке чорне боді з купою пряжок і незвичайними шкіряними рукавами, а на її ногах тонкі колготки-сіточка. Волосся артистки заховане під білявою перукою з пишним укладанням, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж. виступає Надія в компанії гарячих хлопців з шоу-балету.

У підписі до фотографій Дорофєєвої на сцені "Ліпсінк батл" говориться: "На сцені "Ліпсінк батл" DOROFEEVA в образі Madonna! Такий ми співачку ніколи не бачили! Як тобі її Шалений образ? Коментуй". Звичайно ж користувачі не залишили без уваги такі гарячі знімки Дорофєєвої і почали активно обговорювати її перевтілення, багато відзначили, що співачці дійсно вдалося перетворитися на Мадонну.

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