Відома українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула довгими ніжками в міні

Зріст зірки-180 сантиметрів, тому вона може собі дозволити похвалитися довгими стрункими ніжками, пише Politeka.net.

Так, красуня в цей раз з'явилася в спокусливому міні і синіх туфельках на підборах.

Телеведуча зробила селфі, направивши телефон на дзеркало. Вона витягнула довгі блискучі ніжки, а також засвітила стегно.

"Веду сьогодні турнір з більярду", - написала зірка.

На іншому знімку блондинка застрибнула на більярдний стіл, демонструючи свою гордість у всій красі. Який чоловік може встояти перед такою красунею?

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.

Зазначимо, зараз на сторінку Нікітюк підписані 3,6 мільйона користувачів мережі.

Щоб мати сяючу шкіру, телеведуча ретельно стежить за собою. Красуня скрабує тіло. Телеведуча робить суміш на основі кавової гущі, меду і декількох рослинних масел, в результаті шкіра стає дуже гладкою.

Крім того, телеведуча регулярно відвідує косметолога і робить пілінг.

Зірка зволожує шкіру обличчя і тіла кокосовою олією, вживає риб'ячий жир і п'є мінімум два літри води в день. До слова, Леся використовує креми на основі ретинолу, які добре насичують шкіру зсередини корисними речовинами.

А спати красуня намагається лягати до 23 годин, а якщо нехтує цим правилом, то її вигляд стає несвіжим.

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