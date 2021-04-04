Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла про особисте

Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, зараз активно веде сторінку в Instagram, передає Politeka.net. На сторінку дівчини підписані вже 86,5 тисячі користувачів мережі, з якими вона регулярно ділиться одкровеннями.

Цього разу зірка вирішила відповісти на питання підписників про те, що було в її житті.

Так, красуня поділилася одкровеннями про неї і її чоловіка.

Зокрема, Даша розповіла, що у неї й Макса не було інтимного зв'язку на першому побаченні, хоча це питання їй часто задають. Також перша думка у моделі про свого майбутнього чоловіка була помилковою, проте докладніше вона відповідати не стала.

Хлистун поділилася, що зізналася в коханні чоловікові першою, і це саме був колишній холостяк Михайлюк.

Крім того, дівчина розповіла і про свою професійну діяльність. Виявляється, у моделі був неприємний випадок, який добре закінчився - красуня мало не впала на подіумі.

"Один раз трохи це не сталося, але я вчасно зібралася і все пройшло добре. Сподіваюся, в майбутньому і не станеться", - написала Хлистун.

Також модель розповіла про зміну іміджу - раніше вона носила каре, але тепер не хоче його робити.

Крім того, красуня поділилася, що отримувала дорогі подарунки від шанувальників.

Нагадаємо, Даша Хлистун зізналася, що дивилася лише одного разу якийсь із сезонів "Холостяка", а те, що Макс був героєм одного з них - дівчина не знала.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".

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