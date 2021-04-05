Популярна українська співачка Настя Каменських приміряла спокусливий наряд, підкорюючи фігурою в " золоті"

Поки зірка ніжиться на пляжах Мексики і знімає матеріал для нового шоу, яке має намір презентувати разом з подружками, вона також вирішила згадати про свою фотосесію, яку влаштовувала в рамках реклами. Настя стала представником українського бренду морозива, тому вирішила нагадати про себе новим способом.

Цього разу красуня блищала в сукні із золота з асиметричними вирізами на стегнах, талії і бюсті. Завдяки масивним прикрасам, бронзатору на шкірі і макіяжу з акцентом на очі, Настя і правда виглядала, немов коштовність.

"Іноді так хочеться додати в життя солодку нотку", - грайливо написала під фото Настя.

Фанати відразу ж відреагували:

"Найкрасивіша!!!!❤ ️ ; вау, просто вау💦; пожежа🔥 💛; дуже красиво🔥 💛; розкішне фото; шикарна; Прекрасна❤️;Обов'язково🔥; красуня🔥; дуже витончено і добре. Більше не підберу слів 🔥; Красиво, і стильно❤️; Ти така красива❤️; Хороша чортівка, обожнюю її. 👏 ; Ммммм блудниця 😔 Моніка Белуччі прям".

Зазначимо, зараз виконавиця вирушила у відпустку, щоб не просто відпочити з мамою. Як заявила сама Настя в ранковому посту, їй потрібна була перезавантаження: "перебуваючи тут на нашій з дівчатками перезавантаження в Мексиці я зрозуміла, що готова йти далі. Пам'ятайте, що кожен з нас володіє великою силою і може йти далі, не дивлячись на будь-які труднощі і перешкоди».

Також Настя поділилася кадрами ідеального ранку. Сонна, без макіяжу і з поплутаним волоссям вона вирішила станцювати перед камерою в модній смарагдовій піжамі з принтом рослин. У звичному для себе образі вона похвалилася рухами, які використовувала для зйомок кліпу «дівчатка рулять».

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