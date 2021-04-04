У Харкові COVID-19 забрав життя головлікаря однієї з міських лікарень
Про втрату
Так, від ускладнень викликаними коронавірусом помер головний лікар міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.
Йому було 70 років.
Відомо, що в жовтні місяці Борис Менкус заразився COVID-19 після того, як прооперував хворого.
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Ситуація відразу була важкою, так як у нього загострилися всі хронічні захворювання, в першу чергу цукровий діабет, який і став причиною смерті.
За життя головлікаря боролася вся Харківська медицина, проте хвороба виявилася сильнішою і в неділю 4 квітня чоловік помер.
У Бориса Менкуса залишилися двоє синів, один з них — студент медичного вузу.
На сайті зазначається, що лікарні №18 він почав працювати хірургом в 1978 році, в 1979 став заступником головлікаря, до 2005 пропрацював начмедом. На посаді головлікаря медик працював 15 років.
Також ми писали, що від коронавірусу помер 11-річний хлопчик.
Дитина потрапила до лікарні 8 березня, за її життя боролися більше двох тижнів. Помер хлопчик 26 березня.
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