Колишня солістка "ВІА Гри" і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, показала, як проводить час з донькою, Софією
Днями зірка розповіла, що вирушила на відпочинок в Дубай, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня показує, як проводить час з донькою.
Санта в одних з останніх сторіс позувала біля басейну з малятком. Обидві бовтали ніжками у воді, а пізніше Дімопулос викупала дівчинку, взявши за ручки - такі милахи.
Маля сміялося від захвату.
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Зазначимо, що для відпочинку молода мама вибрала червоний купальник, пов'язку на голову й окуляри. Фігура артистки викликає захоплення - пружний животик і підкачані ніжки.
Стрункому тілу і хорошому відпочинку можна тільки позаздрити.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірку і її дочку обсипали компліментами в особистому листуванні.
Нагадаємо, що у Санти Дімопулос двоє дітей - першого хлопчика, Даніеля, вона народила у 2008 році від шоумена Андрія Джеджули, а дочка - у 2019 році від співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.
Красуня розповіла, що на першій вагітності вона набрала 25 зайвих кілограмів, а під час другої - 24 кг.
Однак зараз зірка може похвалитися ідеальною формою. Все завдяки правильному харчуванню і фізичним навантаженням. Крім того, допоміг масаж – ручний і апаратний, обгортання з водоростей і дихальні вправи.
Зірка поділилася, що після других пологів почала виконувати легкі вправи через 2,5 місяці.
Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос з "Танців з зврками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».
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