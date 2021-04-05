Колишня солістка "ВІА Гри" і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, показала, як проводить час з донькою, Софією

Днями зірка розповіла, що вирушила на відпочинок в Дубай, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня показує, як проводить час з донькою.

Санта в одних з останніх сторіс позувала біля басейну з малятком. Обидві бовтали ніжками у воді, а пізніше Дімопулос викупала дівчинку, взявши за ручки - такі милахи.

Маля сміялося від захвату.

Зазначимо, що для відпочинку молода мама вибрала червоний купальник, пов'язку на голову й окуляри. Фігура артистки викликає захоплення - пружний животик і підкачані ніжки.

Стрункому тілу і хорошому відпочинку можна тільки позаздрити.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірку і її дочку обсипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, що у Санти Дімопулос двоє дітей - першого хлопчика, Даніеля, вона народила у 2008 році від шоумена Андрія Джеджули, а дочка - у 2019 році від співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.

Красуня розповіла, що на першій вагітності вона набрала 25 зайвих кілограмів, а під час другої - 24 кг.

Однак зараз зірка може похвалитися ідеальною формою. Все завдяки правильному харчуванню і фізичним навантаженням. Крім того, допоміг масаж – ручний і апаратний, обгортання з водоростей і дихальні вправи.

Зірка поділилася, що після других пологів почала виконувати легкі вправи через 2,5 місяці.

Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос з "Танців з зврками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос з " Танців з зірками "показала, як їй пощастило з чоловіком:"хлопчики завжди вас балують".