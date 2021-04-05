Третина вчителів не впоралися з сертифікаційним тестом ЗНО
Про це повідомляється на порталі osvita.ua, посилаючись на дані, оприлюднені Державною службою якості освіти.
"27% вчителів початкових класів, які цього року взяли участь у незалежному тестуванні професійних знань та умінь у рамках проекту сертифікації педагогічних працівників, не змогли подолати пороговий бал тесту", - йдеться у повідомленні.
Тест містив 100 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 180 хвилин. За кожне правильно виконане завдання учасник тестування мав можливість отримати 1 бал. Для успішного складання іспиту вчителям необхідно було набрати не менше 60 балів.
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Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.
Про це
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Під час транспортування серце малюка зупинилося.
Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.
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