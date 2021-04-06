Зірка Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна в спокусливому образі "білої королеви" здивувала сміливою позою

Молода артистка, яка раніше викладає хореографію і танці малюкам може похвалитися яскравим амплуа на сцені і хорошою грою. До "жіночого кварталу «усміхнена красуня вже встигла засвітитися на шоу»Ліга сміху". А в рідному Кременчуці її знають, як викладача танців, фітнесу та гімнастики.

Як можна помітити, дівчина вирішила постати в новому образі, яким змогла дійсно здивувати, адже він був дуже несхожим на її попередні вбрання. Навіть зачіска Катерини була іншою. У стилі білосніжної королеви дівчина блищала перед об'єктивом колеги і талановитого фотографа Марти Адамчук.

Щоб помітити характер і особисте бачення дівчини, Марта показала Катерину злегка бунтаркою. Дівчина позувала без білизни, розкривши наряд практично до талії, а верхня його частина з прозорими вставками з сіточки тільки надала спокусливості. До слова, зачіска-перука з вибіленими локонами – зробив Нікітіну ще світліше.

"Ось такий мене бачить marta_adamchuk 📸 спасибі, дитинко 🖤», - написала Катерина.

Ось що відповідають в мережі:

"Ооого🔥; це гаряча естетіка😍; Ля!!!Ну какава Краса😍 😍 😍; Боже мій, закохався тебе😅 🥰 🌹; ніжки від шиї😮; красуня🔥; ого як шикарно; Ну ось і 50 тис. ніякої скромності, тільки вперед; ноги від цих самих , як їх ?; Мдя. Як би це м'якше. Вобщем чето не те. Якесь дитяче, налякане обличчя, нога ця, зачіска сховала майже весь овал обличчя. Ось якщо так само але зачіска рогом, як ти робила, щоб обличчя було видно. І понаглее очі. Це ми тут бовдури, слюні пускають, а Ти королева, зверху дивишся на комашок. 😜».

Раньше артистка "жіночого кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Нікітіна зізналася шанувальникам, що раніше постійно робила те, що дратує дуже багатьох людей: спізнювалася.

«Я раніше, дуже часто спізнювалася...Моя бабуся, мене постійно за це лаяла! І я у свій час злилася, а потім нарешті перестала змушувати людей чекати і зрозуміла, як же вона була права! Вдячна їй за це! Запізнення вбиває хорошу думку про тебе! І це факт!» ,- написала гумористка.

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