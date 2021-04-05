В Москві пролунав гімн України
Важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг виграла "золото" чемпіонату Європи - тому російським уболівальникам довелося слухати гімн України.
Гімн України прозвучав у Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.
"У тому залі у неодного скреготіли зуби... А нате, викусіть! "...Згинуть наші вороженьки як роса на сонці!"Вітаємо з перемогою!", "Каміла, хороший!!! Молодець, пишаємося", " Слава Україні! смерть ворогам!",- радіють українці в коментарях.
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Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.
Про це
3 квітня медикам надійшов екстрений виклик - стало погано двомісячному хлопчикові.
Під час транспортування серце малюка зупинилося.
Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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