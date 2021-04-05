В Москві пролунав гімн України

Важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг виграла "золото" чемпіонату Європи - тому російським уболівальникам довелося слухати гімн України.

Гімн України прозвучав у Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.

"У тому залі у неодного скреготіли зуби... А нате, викусіть! "...Згинуть наші вороженьки як роса на сонці!"Вітаємо з перемогою!", "Каміла, хороший!!! Молодець, пишаємося", " Слава Україні! смерть ворогам!",- радіють українці в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.

Про це передавати у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

3 квітня медикам надійшов екстрений виклик - стало погано двомісячному хлопчикові.

Під час транспортування серце малюка зупинилося.

Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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