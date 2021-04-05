Павла Глоба розповів, для яких знаків Зодіаку тиждень буде вдалим

Про це повідомляє портал "Слова і фрази".

Овен

Для Овнів це сприятливий тиждень. Астролог рекомендує вирішуватися на дорогі покупки, в тому числі купувати нерухомість. У любовній сфері теж буде все добре.

Терези

На початку тижня Терези чекає удача у фінансовій сфері-найкращі дні для покупок 6 і 7 числа. Також краще сфокусуватися на домашніх справах і роботі.

Водолій

Водоліям рекомендуються рідше Шукати в собі недоліки. Тиждень буде насиченим і повним приємних сюрпризів. Можлива поява другої половинки на горизонті.

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За словами фахівця, другий місяць весни значно поліпшить фінансове становище Тельців, левів і стрільців.



Телець



Народжені під цим сузір'ям мають всі шанси переосмислити своє життя. Глоба запевняє, що емоційний струс позитивно позначиться на ваших фінансах. У вас з'являться нові можливості для заробітку. На роботі Тельців також очікує прорив.

Лев

Представники цього знака Зодіаку крім успіхів в любові, будуть переживати фантастичний час в грошовому плані. Квітень надасть вам прекрасну можливість розбагатіти. За словами фахівця, успіх вас чекає вже з першої спроби. Також цей період стане вдалим для пошуків нових джерел доходу або зміни сфери діяльності.

Стрілець

Другий весняний місяць пройде у вас під заступництвом грошової удачі. Угоди в бізнесі і робочі моменти будуть вдаватися вам на ура, але грошової успіх для вас буде чреватий невдачами в любові.

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