Наразі немає необхідності вводити локдаун по всій країні, однак найближчим часом можуть виникнути нові спалахи коронавірусу

Як передає Politeka, про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Obozrevtel.

Так, у МОЗ наразі не бачать необхідності в загальнонаціональному локдауні.

"Згідно з нашою стратегією, ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там", - сказав Степанов.

У відомстві стерджують, що напружена ситуація з коронавірусів в Україні буде спостерігатися протягом найближчих 10 днів. Стабілізуватися рівень захворюваності в країні може після 15 квітня, але виключно за умови дотримання всіх чинних карантинних обмежень.

При цьому Степанов не виключає, що ситуація може загостритись після Великодня.

"Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться, і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в "червоних »регіонах", - це не означає, що все пройшло. Попереду великодні і травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалах", - наголосив міністр.

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