Знаменита українська фітнес-тренер і зірка проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко вразила українців кардинальною зміною іміджу

Зараз знаменитість відома як успішна спортсменка і професійний тренер. Вона займалася аеробікою ще з дитинства, проте на телебачення потрапила не відразу. На сторінці передачі "Зірковий шлях" в Instagram вирішили показати українцям, як виглядала Луценко до широкої популярності.

Так, в акаунті опублікували колаж з фотографіями красуні, зробленими з різницею у 17 років.

Згідно підпису, на першому знімку Аніті всього 20 років. Тоді у неї було довге чорне волосся і зухвалий макіяж з акцентами на очі.

Зараз же тренер носить світле каре і фарбується набагато більш помірно.

"Аніта Луценко в 20 років і зараз. Тоді кар'єра фітнес-тренера тільки стартувала, а зараз 37-річна спортсменка - одна з найвідоміших фахівців України", - йдеться у підписі до фото.

Українці тут же почали коментувати пост.

"Виявляється, вона була брюнеткою! З довгим волоссям і чубчиком! Оце так зміни!", "Брюнеткою було краще!", "Красива, змінився Імідж а так-то як була так і є в дуже хорошій формі", "Класнюча! І раніше і зараз!", "Навіть дуже сильно змінилася", "Ой, так на Лінду схожа. Зараз - просто бомба", - пишуть люди.

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