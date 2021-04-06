Благовіщення Пресвятої Богородиці-це православне свято, віддалене рівно на 9 місяців від дати святкування Різдва

У середу, 7 квітня, в 2021 році відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити на Благовіщення

свято Благовіщення потрібно провести в спокої. Не можна лаятися і ображатися. Віруючим в цей день не можна співати і танцювати, а також розважатися іншими способами;

у Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна виконувати важку роботу по дому і в городі. Також не можна садити рослини;

вважається, що на Благовіщення не бажано вирушати в поїздку. Краще її відкласти до наступного дня;

під забороною роботи на землі і підрізання дерев: вважається, що саме 7 квітня Господь благословляє все зростаюче, і рослини починають зеленіти;

у цей день не можна брати і давати в борг. Вважається, що таким чином ви можете віддати свою удачу разом з грошима;

за народною прикметою, в цей день не можна розчісувати, стригти волосся, робити зачіски. Забобон свідчить, що розчісуючись на свято дівчина позбавляється здоров'я, краси і взаємної любові.

Крім того ми писали, що "Отче наш" - це дуже потужна молитва,з якою пов'язано багато таємниць і цікавих фактів

Відзначається, що рядки молитви приховують в собі таємний сенс.

Що стосується мови молитви, то всі найдавніші Тексти молитви" Отче наш", які відомі в наш час, – це Тексти давньогрецьким діалекті койне. У стародавніх рукописах Тексти цієї молитви відрізняються. Як відомо, мовою Ісуса Христа був галілейський діалект арамейської мови, але мовою оригіналу молитва Господня не збереглася.

Відзначається, що Ісус вимовляє текст молитви за різних обставин. В Євангелії від Матвія" Отче наш " входить до складу Нагірної проповіді. А ось у Луки Ісус дарує учням цю молитву у відповідь на пряме прохання "навчити молитися".

Молитву "Отче наш" застосовували з самих ранніх християнських часів. Загальне поширення як головна християнська молитва отримав варіант Євангелія від Матвія.

Нагадавши молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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