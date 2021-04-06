В Україні кількість ліжок з киснем для хворих на коронавірус вже досягла максимуму, і всі можливості медичної системи вичерпані

Як передає Politeka, про це заявив глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу у Києві.

За словами глави МОЗ, наразі в Україні кількість ліжок з киснем була збільшена до 67 тисяч, і це вже межа.

"У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем - до 67 тисяч. Це межа, збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул", - наголосив Степанов.

Він також зазначив, що кількість хворих і летальних випадків від коронавірусу продовжує зростати.

"Статистика досить сумна. В динаміці, якщо проаналізувати кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра склала 2,455 тисяч осіб, що на 400 смертельних випадків більше, ніж на попередній тиждень. Також зросла загальна кількість захворілих за тиждень і склала 103,497 тисяч повідомлень", - сказав він.

Він також нагадав, що станом на сьогодні у "червоній" зоні карантинних обмежень знаходиться 11 областей України. Загальна завантаженість ліжок з киснем становить близько 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація наразі спостерігається в Києві, Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях.

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