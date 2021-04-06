В Україні може скоротитися кількість регіонів у "червоних" карантинних зонах
Як передає Politeka.net, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході брифінг (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Йдеться про Чернівецьку, Закарпатську та Івано-Франківську області. За словами міністра, в цих регіонах спостерігається поліпшення епідеміологічної ситуації.
"Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - зазначив Степанов.
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Варто відзначити, що в Україні досі залишаються "червоними" 11 регіонів. 13 областей знаходяться в "помаранчевій" зоні, в тому числі і Хмельниччина, яка вже кілька днів поспіль регіон знаходиться на порозі "червоного" рівня.
У "жовтій" зоні знаходиться тільки Херсонська область.
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