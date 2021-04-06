Претендентів всього три

В Україні може скоротитися кількість регіонів у "червоних" карантинних зонах

Як передає Politeka.net, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході брифінг (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Йдеться про Чернівецьку, Закарпатську та Івано-Франківську області. За словами міністра, в цих регіонах спостерігається поліпшення епідеміологічної ситуації.

"Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - зазначив Степанов.

Варто відзначити, що в Україні досі залишаються "червоними" 11 регіонів. 13 областей знаходяться в "помаранчевій" зоні, в тому числі і Хмельниччина, яка вже кілька днів поспіль регіон знаходиться на порозі "червоного" рівня.

У "жовтій" зоні знаходиться тільки Херсонська область.

Зазначимо, що за минулу добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.