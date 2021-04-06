У Києві водії маршруток вже почали звільнятись через штрафи під час локдауну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, київські маршрутники сьогодні, 6 квітня, вже почали отримувати перші штрафи за перевезення людей без спецперепусток.

Глава асоціації перевізників Києва Ігор Мойсеєнко розповів, що столичних водіїв поточна ситуація не влаштовує. Маршрутники вже почали звільнятися або просто йти у відпустку через небажання працювати в таких умовах. Він наголосив, що через нові карантинні обмеження щодня компанії-перевізники зазнають збитків, суми яких сягають не один мільйон гривень.

"Якщо не знайти рішення, то перевізники можуть зупинити свою роботу", - резюмував Моїсеєнко.

Раніше повідомлялось, що у Києві на дорогах утворились чисельні затори. Крім того, стало більше аварій, а таксисти "заломили" ціни на поїздки столицею - щоб дібратись зі спального району у центр, доведеться заплатити близько 500 грн. Така ситація у столиці виникла через введений з 5 квітня локдаун. Під час посиленого карантину у Києві користуватись громадським транспортом можуть тільки ті, у кого є спецперепустки.

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