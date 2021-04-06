В Україні розбушувалася сильна негода

Як передає Politeka.net, кадри опублікував Ігор Зінкевич у Facebook (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Сніговий колапс скував рух на Львівщині.



"Траса Київ-Чоп, дорога не засніжена, відповідно фур зібралося досить багато. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що рясний снігопад заважає руху транспорту і водії вантажних авто змушені перечікувати негоду на узбіччі.

Варто зазначити, що у Львові 6 квітня спостерігається Снігова погода, але через плюсову температуру сніг швидко тане.



Така погода протримається до кінця дня.

Варто відзначити, що в Харківській області після дощів, які пройшли 4 квітня, збільшилася вологість приземного шару повітря і грунту. Через це утворився туман. У деяких місцях видимість становила менше 50 метрів.

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