У Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної

Як передає Politeka, про це написав на своїй сторінці у соцмережі уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, він повідомив, що у Запорізькій області було скасовано рішення про визнання російської мови регіональною. Дане рішення вже набуло чинності.

"Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України “Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області". Відповідно до статті 255 КАС України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу по ній було подано, тобто з 23.04.2021 року", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що 9 років тому, у 2012 році, за надання російській мові статусу регіональної в Запорізькій обласній раді проголосувало 79 депутатів із 81.

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