Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала свої вміння в синхронних танцях

Як пише Politeka.net, Нікітіна обожнює спорт і танці. Красуня кілька років тому приєдналася до "Жіночого кварталу", де грає завжди шибайголову. Не забуває актриса і про соціальні мережі, де часто радує фанатів своєю творчістю.

Цього разу Катерина показала, як танцює разом зі своєю подружкою. Нікітіна одягла топ і штани, позуючи в порожній кімнаті. Дівчата почали ефектно рухатися під музику, вражаючи позами і пластичністю.

"Танець-це таємна мова душі.

/ Марта Грехем|

"Ти нещадна" до моїх колін. Але я все одно люблю тебе за ці танці", - написала Нікітіна під фото.

Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі разів і написали коментарі:

"Дуже красиво", "Вау, це дуже красиво", "вогонь", "Люблю".

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна в спокусливому образі "білої королеви" здивувала сміливою позою.

Як можна помітити, дівчина вирішила постати в новому образі, яким змогла дійсно здивувати, адже він був дуже несхожим на її попередні вбрання. Навіть зачіска Катерини була іншою. У стилі білосніжної королеви дівчина блищала перед об'єктивом колеги і талановитого фотографа Марти Адамчук.

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