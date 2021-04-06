В Україні потрібно заборонити авіасполучення з іншими станами і комендантську годину
Як передає Politeka.net, з такою заявою виступила інфекціоніст і Заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "НАШ"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку кінця)
"Те, що максимально роз'єднує, я підтримую", - зазначила медик.
За її словами, таким чином можна буде вберегтися від поширення по Україні нових вірусних штамів.
У приклад Голубовська поставила Великобританію, де закрито авіасполучення.
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"Вони захищаються, хоч якось", - зазначила інфекціоніст.
Також медик зазначила, що однієї вакцинації населення в Україні буде недостатньо і потрібно вживати нових заходів.
"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення коронавірусу", - закликала інфекціоніст.
За її словами, запізнення при введенні обмежень стоятиме людських жертв.
"У всьому осудному світі розуміють, що вакцинація - це один з компонентів протидії захворюванню. Якщо тільки вакцинувати і більше нічого не робити, значить потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально постраждалою державою. ",- пояснила Голубовська.
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