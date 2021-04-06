В Україні потрібно заборонити авіасполучення з іншими станами і комендантську годину

Як передає Politeka.net, з такою заявою виступила інфекціоніст і Заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "НАШ"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку кінця)

"Те, що максимально роз'єднує, я підтримую", - зазначила медик.

За її словами, таким чином можна буде вберегтися від поширення по Україні нових вірусних штамів.

У приклад Голубовська поставила Великобританію, де закрито авіасполучення.

"Вони захищаються, хоч якось", - зазначила інфекціоніст.

Також медик зазначила, що однієї вакцинації населення в Україні буде недостатньо і потрібно вживати нових заходів.

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення коронавірусу", - закликала інфекціоніст.

За її словами, запізнення при введенні обмежень стоятиме людських жертв.

"У всьому осудному світі розуміють, що вакцинація - це один з компонентів протидії захворюванню. Якщо тільки вакцинувати і більше нічого не робити, значить потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально постраждалою державою. ",- пояснила Голубовська.

Зазначимо, що за минулу добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.