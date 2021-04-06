У Луцьку чоловіка можуть посадити до в'язниці за те, що він крав продукти в супермаркеті
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті ТРК "Аверс" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Чоловіка вже не раз ловили на крадіжці, а раніше він був судимий. Зазвичай, вартість його "здобычі" не перевищувала 500 гривень.
Під час засідання суду він повністю визнав провину, а у своє виправдання заявив, що йому нічим було годувати сім'ю. За його словами, ситуацію погіршувало ще те, що його дружина потрапила в лікарню.
"Доводилося заходити в магазин і взяти там хоч того м'яса, щоб було дружині в лікарню щось приготувати, і старшій доньці, і самому щось поїсти, тому що фактично всі гроші йшли на лікарню. Ще й в борги позалазив і кредити брав", - розповів чоловік.
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Чоловікові тепер загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
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