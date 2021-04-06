У Луцьку чоловіка можуть посадити до в'язниці за те, що він крав продукти в супермаркеті

Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті ТРК "Аверс" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Чоловіка вже не раз ловили на крадіжці, а раніше він був судимий. Зазвичай, вартість його "здобычі" не перевищувала 500 гривень.

Під час засідання суду він повністю визнав провину, а у своє виправдання заявив, що йому нічим було годувати сім'ю. За його словами, ситуацію погіршувало ще те, що його дружина потрапила в лікарню.

"Доводилося заходити в магазин і взяти там хоч того м'яса, щоб було дружині в лікарню щось приготувати, і старшій доньці, і самому щось поїсти, тому що фактично всі гроші йшли на лікарню. Ще й в борги позалазив і кредити брав", - розповів чоловік.

Популярні новини зараз

Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."

"Командування приносить співчуття": Україна зазнала великих втрат на Донбасі

Вічний холостяк Данилко приголомшив публічним зізнанням у коханні на шоу "Маска", відео: "Я дуже…"

Фіналіст "Холостячки" Тригубенко вперше показав свою красуню, про яку довго мріяв: "Аж самому не віриться…"

Кароль у максимально відкритій сукні перетворилася на фатальну діву: "Тіночка, та ви горите"
Показати ще

Чоловікові тепер загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Зазначимо, що експерти прогнозують подорожчання вартості деяких видів м'яса і сала на 10% в Україні.

Тобто якщо сьогодні в мережевих супермаркетах вартість одного кілограма свинячого стегна становить приблизно 90 гривень, то після подорожчання за кілограм навіть найдешевшої свинини потрібно буде віддати мінімум сотню гривень.

Нагадаємо, п'ятьох школярок терміново відвезли на швидкій серед білого дня: "купили в супермаркеті..."

Портал Politeka повідомляла, що сімейна пара кинулася у вогонь заради порятунку будинку від пожежі рятувальники намагалися зробити все можливе.

Також на сайті Pоliteka ми писали, що з'ясувалися деталі трагедії з 16-річною Харківською ліцеїсткою: "розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним"