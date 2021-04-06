Відома українська співачка Слава Камінська, зірка "НеАнгелів", показала і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, Слава відпочивала в Єгипті і тільки зараз повернулася в Україну. Красуня активно ділилася кадрами з відпустки, захоплюючи величезну кількість фанатів. У сторіс Instagram дівчина вирішила розповісти, як закінчилася відпустка.

На кадрах Слава показала валізу, яку отримала після перельоту. Все було б добре, якщо не вважати зламане колесо на ньому.

"З Хургади прилітають валізи тільки так. Кирюша, ти не один, тепер у твоєї валізи теж є триколісний друг", - сказала Камінська.

"Коротше, хлопці, бережіть свої колеса, які летять з Хургади, тому що це не єдиний випадок у Кирюшки і ще у нашої знайомої, в Директі мені написали, Кирюші написали", - додала красуня в сторіс.

Повідомлялося, що відома співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і перетворилася.

Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Слава опублікувала яскраве фото в новому образі, а в підписі до нього звернулася до шанувальників. На новому знімку красуня з'явилася у вузьких чорних лосинах і темній блузці з цікавим декором, а зверху на плече накинула зелений атласний піджак.

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