В Україні вже найближчим часом очікують на новий спалах коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Максима Степанова у соцмережі.

Так, глава МОЗ розповів, що в ефірі одного з українських телеканалів він навів приклад, як карантинні обмеження впливають на зменшення рівня захворюваності на COVID-19.

Зокрема, за його словами, в Івано-Франківській області станом на 1 березня було зайнято 82,5% ліжок з киснем. Після посилення протиепідемічних заходів за місяць кількість зайнятих ліжок знизилася до 38,5%.

"Думаю, поступово ми будемо послаблювати ці обмеження і виводити область з "червоної зони", - написав він.

При цьому Степанов наголосив, що після 15 квітня у країні очікується загострення ситуації з ковідом. На тлі цього він закликав українців не нехтувати засобами захисту і уникати скупчення людей.

"Але загалом по країні до 15 квітня ми очікуємо зростання рівня захворюваності. Тому сьогодні, як ніколи, всім потрібно бути пильними, берегтися, користуватися засобами захисту, уникати скупчень людей, щоб не наражати на небезпеку себе і оточуючих", - додав він.

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