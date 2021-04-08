Відома актриса Тетяна Песик, зірка "Жіночого кварталу", показала свою пластику

Як пише Politeka.net, Тетяна Песик є однією з найпопулярніших актрис "Жіночого кварталу". За красунею стежать сотні тисяч українців в Instagram, де дівчина регулярно ділитися цікавим контентом.

На відео, яке Тетяна опублікувала в Instagram, дівчина здалася в топі, шортах і ботфортах. Дівчина стояла біля стіни, починаючи демонструвати гнучкість. Кадри вийшли досить ефектними, але актриса підписала їх з гумором:

"Як добре, що ви не чуєте хрускіт в колінах".

Фанати подивилися ролик більше 15 тисяч разів і написали коментарі:

"Танечка, найгарячіша в світі, ну, як завжди", "матриця", "суперова", "зачаровує", "Нічого собі", "дуже круто", "Вогонь, Музика ідеально підходить", "Ля, що творить, спокушає хлопчаків", "Я думаю, чого музика так голосно грає", "Нікітіну в пару", "а чого хрумтять коліна, а, Танюша?".

Ми писали, що відома українська актриса Тетяна Песик блиснула формами в розкішній сукні.

Чорне плаття сиділо по фігурі артистки, і їй, ймовірно, подобалося, як вона виглядає.

Тетяна стояла на пірсі на високих підборах, приклавши руку до низу наряду, ледь не засвітивши найпотаємніше.

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