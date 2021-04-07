В Україні очікується невластива погода для весни
Прогнозом на найближчий час поділилася провідний синоптик Гідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "Україна 24".
За словами фахівця, причиною приходу холодів і снігу, стане арктичне повітря, яке прийде в Україну з північного заходу Європи і зустрінеться з теплим повітрям.
Синоптик зазначила, що температура знизиться з 16 до 8-10 градусів тепла.
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Більш того, за словами синоптика, висота снігового покриву може досягати майже метра.
"Найбільше снігу у нас на заході, там вже 1-5 см снігу місцями, особливо на Прикарпатті. У Карпатах до 15 см, а на високогір'ї навіть 60-80 см снігу", - зазначила фахівець Гідромедцентру.
Хоч початок квітня 2021 і порадував українців теплою погодою і слабкими дощами, але це триватиме недовго.
Згідно з прогнозами синоптиків, після десятого числа в Україну повернуться заморозки, погода стане мінливою - зміна похолодань і потеплінь відбуватиметься кожні п'ять днів.
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