Ось вам і весна...

В Україні очікується невластива погода для весни

Прогнозом на найближчий час поділилася провідний синоптик Гідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "Україна 24".



За словами фахівця, причиною приходу холодів і снігу, стане арктичне повітря, яке прийде в Україну з північного заходу Європи і зустрінеться з теплим повітрям.

Синоптик зазначила, що температура знизиться з 16 до 8-10 градусів тепла.

Більш того, за словами синоптика, висота снігового покриву може досягати майже метра.

"Найбільше снігу у нас на заході, там вже 1-5 см снігу місцями, особливо на Прикарпатті. У Карпатах до 15 см, а на високогір'ї навіть 60-80 см снігу", - зазначила фахівець Гідромедцентру.

Хоч початок квітня 2021 і порадував українців теплою погодою і слабкими дощами, але це триватиме недовго.

Згідно з прогнозами синоптиків, після десятого числа в Україну повернуться заморозки, погода стане мінливою - зміна похолодань і потеплінь відбуватиметься кожні п'ять днів.





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