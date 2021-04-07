8 квітня православна церква відзначає день Гавриїла і Василя
Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога.
У народі його нарекли Благовістом оскільки саме він сповістив про народження Ісуса Марією.
Вважається, що на Архангела Гавриїла люди можуть позбутися їх від застуди і лихоманки, а молитва 8 квітня здатна не тільки захистити від фізичної хвороби, а й захистити від душевних мук.
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Що не можна робити на Благовіста 8 квітня:
- прясти;
- скупитися;
- перераховувати відкладені гроші;
- ходити з розпущеним волоссям;
- просити в борг продукти: борошно, сіль, цукор;
- викидати залишки їжі;
- ходити у вчорашньому одязі.
У народі вірили, якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
Заморозки в цей день говорили про те, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.
Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.
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