8 квітня православна церква відзначає день Гавриїла і Василя

Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога.

У народі його нарекли Благовістом оскільки саме він сповістив про народження Ісуса Марією.

Вважається, що на Архангела Гавриїла люди можуть позбутися їх від застуди і лихоманки, а молитва 8 квітня здатна не тільки захистити від фізичної хвороби, а й захистити від душевних мук.

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Що не можна робити на Благовіста 8 квітня:

  • прясти;
  • скупитися;
  • перераховувати відкладені гроші;
  • ходити з розпущеним волоссям;
  • просити в борг продукти: борошно, сіль, цукор;
  • викидати залишки їжі;
  • ходити у вчорашньому одязі.

погода, весна, зима, солнце

У народі вірили, якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Заморозки в цей день говорили про те, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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