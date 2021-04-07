8 квітня православна церква відзначає день Гавриїла і Василя

Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога.

У народі його нарекли Благовістом оскільки саме він сповістив про народження Ісуса Марією.

Вважається, що на Архангела Гавриїла люди можуть позбутися їх від застуди і лихоманки, а молитва 8 квітня здатна не тільки захистити від фізичної хвороби, а й захистити від душевних мук.

Що не можна робити на Благовіста 8 квітня:

прясти;

скупитися;

перераховувати відкладені гроші;

ходити з розпущеним волоссям;

просити в борг продукти: борошно, сіль, цукор;

викидати залишки їжі;

ходити у вчорашньому одязі.

У народі вірили, якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Заморозки в цей день говорили про те, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

Як повідомляла Politeka, Філарет назвав причину появи вірусу в світі: "за це Бог спалив Содом і Гоморру".

Також Politeka писала, що Патріарх Варфоломій прийняв тверде рішення, яке торкнеться України: що тепер буде з церквами.