Відома співачка Ані Лорак блиснула бюстом в стильному образі

Популярна артистка веде активну творчу діяльність, не забуваючи хвалитися фігурою, пише Politeka.net. Кажуть, що красуня схильна до повноти, саме тому їй доводиться прикладати не малі зусилля, щоб її фігура була бездоганною.

Торік, коли закрилися всі спортзали під час локдауна, красуня набрала вагу, але пізніше Ані взяла себе в руки - вона стала правильно харчуватися і ходити на тренування. Результат "очевидний" - зараз артистка має чудовий вигляд.

На одному з останніх фото в Instagram красуня підкреслила струнку талію чорним жакетом. З вирізу виставився пишний бюст. Співачка була в штанях, а на її шиї блищала елегантна прикраса.

"Мене часто запитують про секрети краси. Секрет один - наповнюйте себе зсередини 🙏 🏻

Зовнішність - всього лише обгортка, яку ми можемо прикрасити, але ніякий макіяж не здатний на 100% приховати душевну порожнечу.

Слухайте себе, розвивайтеся, шукайте внутрішній баланс — це найвірніший шлях до краси☺️", - написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ну які ж вірні слова, Кароліно!🥰 Красуня!", "Яка ж офігенно красива😍", " красива! 😍 Спасибі за ваші мудрі поради, завжди прислухаюся. 🙏 ", "Кароліна, ви така красива! один з улюблених ваших образів🖤", " ти як квітка, ніжна і красива❤❤❤🌹 🌹 🌹", " які правильні слова ❤ ️ захоплююся вами! ❤️❤️❤️".

Нагадаємо, Ані Лорак виставила напоказ опухлі губи-вареники після філерів:"кудись занесло".

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