Як вам така інновація?

В Україні розробляють систему, яка дозволить депутатам голосувати за допомогою телефону

З такою заявою виступив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "КП".

За його словами, таке нововведення буде поширитися і на Кабмін.

"У мене є завдання від президента-зробити голосування і в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатку і по електронному підпису", - зазначив міністр.

Федоров зазначив, що закон, який зобов'язує депутата голосувати саме в залі пленарних засідань потрібно буде змінити.

За його словами, система буде розпізнавати особу нардепа, який заходить в додаток.

"По-перше, вони повинні будуть проходити ідентифікацію особистості, в тому числі і за допомогою FaceID. А по-друге, це ж персональна відповідальність парламентарія", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, в Україні узаконили цифрові паспорти. За відповідний законопроект віддали голоси 302 нардепи.

Для того щоб отримати електронний паспорт, на свій телефон потрібно завантажити офіційний додаток "Дія".

Вже з 23 серпня всі організації та установи повинні будуть приймати такий документ від громадян у разі необхідності.

Нагадаємо, що одеситам загрожують нові штрафи, введена заборона до 15 червня: за що доведеться віддати до 1190 гривень.

А ще Politeka писала, що призов без мобілізації та нові штрафи: деталі прийнятого закону про військову службу.

Також Politeka повідомляла, що аферисти "заробили" 27 мільйонів на продажу чужих квартир в новобудовах: деталі схеми.