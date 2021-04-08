В Україні розробляють систему, яка дозволить депутатам голосувати за допомогою телефону
З такою заявою виступив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "КП".
За його словами, таке нововведення буде поширитися і на Кабмін.
"У мене є завдання від президента-зробити голосування і в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатку і по електронному підпису", - зазначив міністр.
Федоров зазначив, що закон, який зобов'язує депутата голосувати саме в залі пленарних засідань потрібно буде змінити.
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За його словами, система буде розпізнавати особу нардепа, який заходить в додаток.
"По-перше, вони повинні будуть проходити ідентифікацію особистості, в тому числі і за допомогою FaceID. А по-друге, це ж персональна відповідальність парламентарія", - пояснив Федоров.
Нагадаємо, в Україні узаконили цифрові паспорти. За відповідний законопроект віддали голоси 302 нардепи.
Для того щоб отримати електронний паспорт, на свій телефон потрібно завантажити офіційний додаток "Дія".
Вже з 23 серпня всі організації та установи повинні будуть приймати такий документ від громадян у разі необхідності.
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