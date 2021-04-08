Також негода розгулялася і в Карпатах. На вершині гори Піп Іван температура опускалася до -13.
Хоч початок квітня 2021 і порадував українців теплою погодою і слабкими дощами, але це триватиме недовго.
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Згідно з прогнозами синоптиків, після десятого числа в Україну повернуться заморозки, погода стане мінливою - зміна похолодань і потеплінь відбуватиметься кожні п'ять днів.
Нагадаємо, що дощі і морози розділять Україну на зони, кому не пощастить: «похолодає до -4 і...».
Як повідомляла Politeka, натовпи людей знову вийшли на одеські пляжі, відео: "не завадили карантин і негода".
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