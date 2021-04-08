В Україну повернулася справжня зима
Як передає Politeka.net, кадри з місця опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці Facebook.
"Пора вже весняна, а господарює повним ходом зима. 08.04.2021. Село Верхній Яловець, розташоване під горою Яровиця, що на Буковині", - йдеться в повідомленні.
На підтвердження своїх слів Полянчук опублікував фото засніжених схилів і термометра, на якому ртутний стовпчик опустився до -17 градусів.

Також негода розгулялася і в Карпатах. На вершині гори Піп Іван температура опускалася до -13.

Хоч початок квітня 2021 і порадував українців теплою погодою і слабкими дощами, але це триватиме недовго.

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Згідно з прогнозами синоптиків, після десятого числа в Україну повернуться заморозки, погода стане мінливою - зміна похолодань і потеплінь відбуватиметься кожні п'ять днів.

Нагадаємо, що дощі і морози розділять Україну на зони, кому не пощастить: «похолодає до -4 і...».

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