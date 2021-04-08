В Україну повернулася справжня зима

Як передає Politeka.net , кадри з місця опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці Facebook.

"Пора вже весняна, а господарює повним ходом зима. 08.04.2021. Село Верхній Яловець, розташоване під горою Яровиця, що на Буковині", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїх слів Полянчук опублікував фото засніжених схилів і термометра, на якому ртутний стовпчик опустився до -17 градусів.