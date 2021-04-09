Дружина відомого хореографа, судді танцювального шо "Танці з зірками" Влада Ями, Лілія, похвалилася ранковим мейкапом

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Лілія розмістіна початок свого ранку. Дівчина показала спершу будильник, а потім вже зроблений макіяж. Красуня підкреслила свої очі тінями, контуром і тушшю.

Для губ Лілія вибрала прозорий блиск, трохи увиличивающий її пухкенькі губки.

"З 6:00 робити такий макіяж 🤪 🙈 це я️️", - написала Лілія в коментарі до посту. Але після додала, включивши оригінальну маску-окуляри з пальці, що показують знак "окей": "Все тип-топ".

Відомо, що Лілія достояна пара своєму зірковому чоловікові. Вона на рівні з ним розвивається, і встигає не тільки виховувати маленького сина. Ноі стежити за собою.

Крім того Лілія чудова господиня, вона часто ділиться рецептами на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно вона опублікувала пост, в якому поділилася секретом своїх смачних десертів. Як вказала дівчина, ці страви не шкодять ні здоров'ю, ні фігурі. Лілія з радістю поділилася рецпетом своїх "правильних" кексів.

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