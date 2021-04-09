Українка Ірина Деха тріумфувала на змаганнях у Росії

Як передає Politeka.net, 24-річній харків'янці вдалося завоювати три золоті нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

У ваговій категорії до 76 кг, Ірина здобула перемоги у ривку (113 кг), поштовху (135 кг), а також за сумою багатоборства - 248 кг.



П'єдестал Українка розділила зі спортсменками з Росії: Яна Сотієва та Анастасія Романова посіли друге і третє місце відповідно.

Раніше ми повідомляли, що ще одна українська важкоатлетка Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг виграла "золото" чемпіонату Європи в Москві.

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