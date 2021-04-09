10 квітня православні християни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона
За допомогою молитви він зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і здійснював багато інших чудес.
Наші предки вірили, що в цей день втрачав свою силу Степанов вінок, який зазвичай всією сім'єю плели 15 серпня. Його приносили в хату і вішали на покуту. Вважалося, що він охороняє будинок від хвороб і невдач.
Коли член сім'ї хворів, від вінка відривали стебла і обливали окропом. Добрий дух квітучого Луки, допомагав людині здолати недуги.
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Прикмети в цей день:
- Йде дощ - рік буде врожайним.
- Почути глухий і тривалий гуркіт грому - до затяжних дощів.
- Вранці туман і іній - до врожаю фруктів, овочів і злаків.
- Якщо сороки сидять на верхівках дерев, то скоро потеплішає.
У народі вважали, що в 10 Квітня не можна брехати, сваритися і вживати алкоголь.
Зазначимо, що свято Великодня цього року у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.
Тому українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня.
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