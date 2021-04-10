Співачка Настя Каменських похвалилася новими фото з сонячної Мексики, куди рвонула без Потапа

Як відомо, Настя з подружками і мамою вирушила до Південної Америки знімати реаліті "дівчатка рулять". Зірка настільки загорілася ідеєю жіночої солідарності, що навіть не взяла з собою чоловіка.

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка показала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

Каменських позувала в міні-топі і строкатій пляжній пов'язці на стегнах, демоструя засмагле тіло. Образ вона доповнила витонченими прикрасами і капелюхом.

"Спонтанні рішення часто ведуть нас до кращих моментів у житті. Згодні?» - звернулася артистка до фоловерів.

«Не завжди передбачиш долю, і дороги часом заплутані...", "Повністю згоден. Відмінно виглядаєте", "Яка соковита", "Обожнюю", "Красуня", - пишуть в коментарях.

Настя раніше розповіла, що вирушила до Мексики, щоб провести перезавантаження-дівич-вечір. При цьому, за її словами, не все пішло за планом: поспішні збори, підготовка, зйомка, жорсткий графік, віддалена робота, сюрпризи (не завжди приємні).

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