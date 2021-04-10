Сімейна пара Микита Добринін і Дарина Квіткова, яка брала участь на телешоу "Холостяк-9" продовжують ділиться яскравим контентом далеко від Батьківщини

Як відомо, подружжя, які перебувають в очікуванні малюка, зараз покотили на відпочинок в Дубаї в ОАЕ.

У себе в Instagram, вагітна Дарина активно викладає закордонні знімки, на яких демонструє свій величезний живіт, а також ділиться своїми думками, передает Politeka.net

На останній серії фотографії дівчина вирішила показати себе без макіяжу.

Вона попозувала в кремовій сукні, більше схожій на халат, на березі моря.

Родзинкою знімків стало сонце над головою Даші, яке нагадує німб.

"І другий по» главности" чоловік мого життя♪



насолоджуватися життям в моменті і просто бути🤍



P. S. фото без фільтрів. фотографує чоловік", - повідомила вона.

Фолловери по достоїнству оцінили фотознімки, зазначивши, що вагітність Даші Квіткової до лиця.

"Ви стали в вагітність особливо ніжною😍",

"Це так чарівно! Ти прекрасна! ❤️❤️❤️",

" У вас як німб 👏",

"Вау доакая ви красива😍 🔥 🔥 🔥, вагітність вам до лиця", - висловилася в коментарях.

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