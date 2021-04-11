Астролог Павло Глоба напророкував удачу цієї весни трьом знакам зодіаку - Дівам, Терезам і Водоліям

Астрологічний прогноз від відомого астролога Павла Глоби пророкує неймовірну удачу трьом знакам Зодіаку. Здорово пощастить Цієї весни Дівам, Терезам і Водоліям. Про це пише slovofraza.

Діва

Діви у квітні і навіть до кінця весни можуть сміливо ставити перед собою найамбітніші плани і цілі. Глоба пророкує, що для цього знака Зодіаку не існує нічого не можливого в цей період року. Але також дуже важливо вірити в себе і у свій успіх, тоді все обов'язково вдасться. Астролог запевнять, що Діви досягнуть висот у всіх сферах життя, але також варто не забувати про дрібниці – в них істина.

Терези

У цьому квітні Терезам вдасться по повній програмі розкрити свій творчий потенціал, просунутися в улюбленому занятті, захопленнях і роботі. Цей весняний період стане дуже продуктивним для України. Але водночас астролог попередив про деякі проблеми в любовних справах – в цій ситуації краще перечекати бурю і не йти на рожен. А якщо у вас виникне бажання усамітнитися і відгородиться від усіх, то не відмовляйте собі в цьому, присвятіть час собі і своїм думкам.

Водолій

Водолії будуть на коні весь квітень, удача буде переслідувати їх у всіх життєвих питаннях. Ви навчитеся відрізняти щирі почуття від фальшивих, а поганих людей Від хороших. Зірки можуть завести життя Водоліїв в абсолютно нове русло, а це подарує нові емоції і можливості. Астролог рекомендує не погоджуватися на мале і ставити амбітні цілі, але при цьому об'єктивно оцінювати свої сили.

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