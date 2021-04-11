Вагітна втретє співачка Альбіна Джанабаєва порадувала публіку новим фото з чоловіком Валерієм Меладзе

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала милі витівки з коханим.

Альбіна нещодавно зізналася про прийдешнє поповнення. Від Валерія у неї вже є двоє синів - 17-річний Костянтин, який народився, коли Меладзе був ще одружений на іншій жінці, та 6-річний Лука.

Від попереднього шлюбу у Валерія залишилося троє дочок, найстаршій з яких виповнилося 30 років.

Стать майбутньої дитини пара поки тримає в секреті.

На опублікованому фото Альбіна позувала в чорній вечірній сукні з оригінальною зоною декольте, виконаної з рюш. Приємним бонусом стало те, що на ній було бюстгальтера. Яскравий макіяж з акцентом на губи та ідеальна укладка доповнили розкішний образ. Валерій був у білій сорочці й чорній жилетці з краваткою.

Співачка пригорнулася до чоловіка, поклавши голову йому на плече та посміхнувшись.

"Неділя... З коханими ❤️ а як у вас?", - підписала кадр зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ви дуже красива пара 🔥 🔥щастя вам і любові нескінченної ❤"

"Плачу, яка красаааа ♥ ♥ ️ милота 🔥 🤤"

"Ви такі прикольні! Вдалих вихідних 🔥❤️😍"

"Ух ти які 🔥🔥🔥"

"забрала мужика з сім'ї від дітей і рада... чекай бумеранга"

"а як щодо того, "на чужому нещасті...?"

"Альбіночка Королева!❤️ Як у нас? Кохана зайнята!😂😂😂 Все добре. Любимо тебе сильно, сильно, сильно!😍😍😍 Правда, будьте щасливі, друзі!"

"Готування їжі, прибирання дому і теж з коханими... 👏"

Нагадаємо, що Джанабаєва зустріла ранок на підвіконні, а не в ліжку з Меладзе: "Ну все, тепер точно...".

Також Politeka писала, що 41-річну дружину Меладзе Джанабаєву в тісному боді запідозрили у вагітності:"така особлива, погляд інший".