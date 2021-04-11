До свого 100-річчя Британський принц Філіп не дожив всього два місяці

Як повідомляє Politeka.net, днями Букінгемський палац повідомив про смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Через пандемію похоронна церемонія британського монарха пройде за іншими правилами, без масових зібрань людей.

Біограф британської королівської сім'ї Річард Кей розповів виданню Daily mail про те, як пройшли останні дні життя принца Філіпа. За його словами, монарх після виписки з лікарні вирішив помирати вдома, і повертатися до лікарів відразу відмовився. Поруч з ним весь час була Королева Єлизавета II, вона намагалася приділити вмираючому чоловікові якомога більше часу.

Також біограф розповів, що розклад дня було підлаштовано під стан принца. Трапези були влаштовані тільки, коли Філіп міг приєднатись до дружини за обіднім столом. Але більшу частину часу він проводив у власній спальні з видом на Східну терасу Віндзорського замку, монарх багато спав у свої останні дні. Однак, були моменти, коли він повністю приходить до тями і міг спілкуватися з Єлизаветою.

"У нього було тільки одне прагнення: він був сповнений рішучості не закінчити свої дні в лікарні", - зазначив Річард Кей. За його словами, після повернення додому принц Філіп навідріз відмовився повертатися в лікарню.

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