"Холостяк 9" Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою продовжують ділитися яскравими емоціями з відпочинку в ОАЕ

Як передає Politeka.net, 33-річний ведучий і колишній редактор чоловічого глянцю опублікував свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав, як вони з коханою підкорили найвищу будівлю світу, а також розслабляються біля басейну.

Екс-холостяк Добринін вирішив влаштувати вагітній дружині міні-пригоду, несподівано оголосивши про поїздку за кордон. Даша до останнього моменту нічого не знала про відпустку та навіть не уявляла, куди вони полетять. Добринін повіз кохану в Дубай, де вона ще жодного разу не була.

У своїх "сторіз" Микита поділився емоціями від відвідування "Бурдж-Халіфа" - найвищої будівлі в світі.

"Просто неймовірної сили енергія зараз навколо. Підриває голову, 148 поверх! Ми знаходимося на найвищій точці світу. Це неймовірно красиво, хочеться показати набагато більше... місто десь там внизу, метушня, а тут дуже тихо... Уявляєте, колись все було пустелею", - не втримався Добринін.

Після запаморочливого підйому парочка вирішила розслабитися біля басейну. "Холостяк" показав свою вагітну дружину в блакитному міні-бікіні. Дівчина погладжувала рукою животик і дивилася кудись убік.

"Ну, красуня ж", - підписав кадри Микита.

Потім він гукнув кохану, простягнувши до неї руку: "Зайка, йди сюди, віддай мої окуляри, взагалі..."

Даша, хоч і з посмішкою, обурилася зухвалою поведінкою чоловіка:

"Ти нормальний? Я думала ти мене зараз будеш...", - сказала вона, уявивши, ніби коханий гладить її по щоці.

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