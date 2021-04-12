Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться - очікуються дощі і навіть мокрий сніг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів, що над територією країни по черзі пройдуть два циклони, які принесуть дощі, мокрий сніг і похолодання. Наступні вихідні, 17 та 18 квітня, обіцяють бути похмурими і прохолодними.

За словами синоптика, погіршення погоди пов'язано відразу з двома циклонами, які рухаються у напрямку до України. Вони накриють країну один за іншим, "по черзі".

"Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрями різні - спочатку активний циклон буде рухатися з півдня, потім - із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", - зазначив синоптик.

Очікується, що перший циклон зайде на територію країни вже в середу, 14 квітня, в другій половині дня. Спочатку погіршиться погода у південних регіонах та на узбережжі Чорного моря.

"Велику частину території України він охопить вже в четвер, 15 квітня - з опадами", - сказав синоптик.

У четвер та п'ятницю, 15 та 16 квітня, температура опустяться до 4-10 градусів вище нуля вночі та до 11-17 градусів вдень. Найхолодніше буде на північному заході країни.

З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури - вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, а вдень повітря не буде прогріватися вище 13 градусів тепла.

Синоптик наголосив, що дощі очікуються на більшій частині території країни з четверга, 15 квітня, по неділю, 18 квітня. Але екстремальних погодних явищ, в тому числі злив, не прогнозується.

А ось в західних областях України у другій половині тижня може випасти мокрий сніг.

"На заході України можливий дощ з мокрим снігом. Звичайно, сніг не засипле, але дощ буде чергуватися з мокрим снігом змішаної фази. Найбільша вірогідність снігу 16-18 числа", - сказав Мурмило.

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