Співачка Настя Каменських похвалилася ідеальним ранком за столом, позуючи в халатику поруч з екзотичними смаколиками

Зараз Настя активно займається створенням свого реаліті-шоу в Мексиці, куди вирушила разом з мамою, кращою подругою і двома помічницями. За словами Каменських, вона потребувала перезавантаження і цей відпочинок з роботою допоможе їй переосмислити все.

Тепер майже кожен день Настя показує інтригуючі кадри з відпочинку, хвалиться фігурою і дивує неординарними витівками. Цього разу на сонному ранковому фото Настя в простому тоненькому халатику вирішила покрасуватися перед фанатами.

Сидячи за столом, на якому виставлені смачні екзотичні плоди, зірка мило позувала, демонструючи природну красу. Щоб зробити акцент на обличчі без макіяжу, Каменських піднесла до нього руки, піднімаючи підборіддя.

"Доброго ранку ☺️сьогодні о 10: 00 вийде 2-а серія мого youtube реаліті #ДевочкиРулят чекаєте?» ,- написала Настя.

Фанати відразу відповіли: «Настюх, ти найкраща; Звичайно; Дуже❤️; Так🔥😍; Ураааааа❤️; Папайя 🤤🤤🤤; Дуже 😍; Доброго ранку солодка❤; Дуже🔥;Так дуже❤;Дуже красива🔥; схоже черга вишикувалася випуски дивитися; Фотка а на ній красуня😍😍; Красуня🔥; Композиція на столі за Фрейдом?».

Відзначимо, що нещодавно шанувальники всерйоз запідозрили Настю у вагітності. На фото з Мексики Настя позувала в леопардовому бікіні. При цьому було видно значний животик. Відомо, що Каменських веде здоровий спосіб життя, займається спортом і правильно харчується. Саме тому фанати відразу ж знайшли причину з'явився пузика.

"Станеш мамою?", "Настя, вас можна привітати? Здається, у вас з'явився животик", " я впевнена, що ти вагітна!",- написали фани в мережі.

Нагадаємо, що задоволена Каменських в крихітній сукні обтягнула самі соковиті місця:"Ну розкішна бейба".

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