Під Києвом дружина виставила з будинку свого літнього чоловіка

Як передає Politeka.net, історію 75-річного Валентина Миколайовича з села Вишеньки розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

З жінкою в цивільному шлюбі він прожив більше 10 років, а потім до них переїхала її дочка і чоловіка вигнали з дому.

Тепер він змушений жити в металевій будці.

"Спочатку мені сказали йди, а потім моєму собаці", — поділився Валентин Іванович.

За словами сусідів, які годують чоловіка, у нього була пенсія 8 тисяч гривень, але через дружину і дочку йому не діставалося ні копійки.

У сільраді пообіцяли прилаштувати Валентина Миколайович спочатку в лікарню, а потім в будинок престарілих.

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