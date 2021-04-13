На їхньому рахунку-врятовані життя, обстріли і витягнуті хлопці з поля бою.

"Я просто не могла залишатися осторонь, коли в мою лікарню щодня приходили поранені і покалічені російською «братською любов'ю» люди. Я зрозуміла, що моє місце поруч з ними, там – на фронті", - поділилася Марія.

Єлизавета переконана, що ока в Україні йде війна, війську потрібні всі сили нашого народу.



"Найлегше, сидячи у Львові чи Тернополі, написати у Фейсбуці, що ти патріот. А потім, почувши про початок заклику, ховатися по кутах, як тарган на кухні, від повістки. Тому, напевно, я тут", - зазначила військовий медик.