Українка залишили гідну роботу і вирушили рятувати бійців ЗСУ на фронт
Як передає Politeka.net, історію Марії та Єлизавети з Рівненщини розповіли на Facebook-сторінці Командування медичних сил Збройних Сил України.
Як передає Politeka.net, історію Марії та Єлизавети з Рівненщини розповіли на Facebook-сторінці Командування медичних сил Збройних Сил України.
Молодші сержанти проходять службу в 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.
Обидві дівчини залишили хорошу роботу в цивільних лікарнях і вибрали шлях військових ангелів-спасителів.
На їхньому рахунку-врятовані життя, обстріли і витягнуті хлопці з поля бою.
"Я просто не могла залишатися осторонь, коли в мою лікарню щодня приходили поранені і покалічені російською «братською любов'ю» люди. Я зрозуміла, що моє місце поруч з ними, там – на фронті", - поділилася Марія.
Єлизавета переконана, що ока в Україні йде війна, війську потрібні всі сили нашого народу.
"Найлегше, сидячи у Львові чи Тернополі, написати у Фейсбуці, що ти патріот. А потім, почувши про початок заклику, ховатися по кутах, як тарган на кухні, від повістки. Тому, напевно, я тут", - зазначила військовий медик.
"Найлегше, сидячи у Львові чи Тернополі, написати у Фейсбуці, що ти патріот. А потім, почувши про початок заклику, ховатися по кутах, як тарган на кухні, від повістки. Тому, напевно, я тут", - зазначила військовий медик.
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