Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка знаменитої співачки Софії Ротару, поділилася кадрами ідеального вихідного

Молода красуня, починаюча співачка і модель, звикла до уваги в мережі. Останні кілька років Соня навчається в Нью-Йорку. Зараз вона займається у відомій школі дизайну, але це не заважає їй займатися творчістю і приділяти увагу собі. Цього разу Євдокименко вирішила влаштувати сонячну прогулянку, підкорюючи пейзажами.

Внучка Ротару здивувала не тільки фігурою в простій сірій толстовці-топі з укороченим низом. Дівчина продемонструвала плоский живіт і яскраво посміхалася на камеру. А потім перевела об'єктив, хвалячись ідеальним видом, що відкривається з тієї точки огляду, де вона стояла.

Також Софія показала сонячну і досить вдалу ранкову пробіжку. Перед камерою задоволена дівчина позувала в коротенькому чорному топі і міні-шортиках. Волосся вона просто зав'язав, а на обличчі не було і сліду від макіяжу.

"Прийшов час поворухнутися", - написала на фото Соня.

"Острівні почуття; Ох, красуня; Beautiful😍; чарівно!😍; чудова", - пишуть користувачі Мережі.

Також в ще один теплий сонячний день Соня вирішила вийти на прогулянку в Центральний парк Нью-Йорка, і влаштувати собі фотосесію на тлі квітучих дерев. На фото Соня прилягла на газон і спокусливо нахилила шию, демонструючи своє розкішне волосся.

Дівчина позує в світло-блакитному джинсовому комбінезоні. Вона розстебнула його верхні гудзики і злегка приспустила наряд з плечей.

"Мила", " Ну дуже красива!", "Подобається! Літні вайби», «яка краса», "приголомшливо", - пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадавши, спокуслива внучка Ротару поманила в темряву, млосно відчинивши плащик: "Нічого собі, погляд Софії Михайлівни...".

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