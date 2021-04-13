Доктор Євген Комаровський розповів, як убезпечиться від кліщів

Як передає Politeka.net, цінними порадами педіатр поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Сезон активності кліщів починається. Будьте обережні", - повідомив доктор у підписі до посту.

Комаровський зазначив, що найголовнішим у профілактиці від кліщів є закритий одяг. При відвідуванні лісу вам необхідно одягати довгі штани, Довгі рукави і головний убір.

Також необхідно обзавестися природним або синтетичним хімічною речовиною, яке буде відлякувати членистоногих.

Пересуваючись по стежках, намагайтеся вибирати більш-менш широкі, щоб не було чагарників.

Регулярно оглядайте тіло і одяг.

Якщо ви були в лісі з дитиною, то після повернення додому ретельно огляньте місця навколо вух, лінії росту волосся, під пахвами, в пупку, між пальцями ніг, в області талії, під колінами і промежини.

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