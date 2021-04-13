У Кабміні знайшли спосіб знизити тарифи на газ приблизно на 10%

Як передає Politeka, про це пише UBR з посиланням на відповідний документ на сайті Міненерго.

Так, Міністерство енергетики України зареєструвало законопроєкт, який дозволить збільшити частку твердого біопалива (дрова) у виробництві теплової та електричної енергії.

Очікується, що зменшення тарифів на газ вдасться досягти завдяки нововведенню приблизно на 10%. Документом пропонується звільнити від податку на викиди вуглекислого газу підприємства, які на своїх виробничих установках спалюють виключно біопаливо.

Станом на сьогоднішній день такі підприємства сплачують екологічний податок за викиди CO2 в атмосферу в розмірі 10 грн за тонну. Аналогічні тарифи діють і для компаній, які для виробництва енергії використовують викопне паливо (вугілля, газ або торф). На такий рівень збір підняли з 2019 року. Раніше податок на вуглекислий газ становив 41 копійку з тонни. Таким чином навантаження збільшилася в 24,4 рази.

В Міненерго наголосили, що така ситуація не корелюється у світовій практиці. Біопаливо, відповідно до методології рамкової конвенції ООН про зміну клімату, вважається CO-2-нейтральним, бо під час його спалювання вуглекислого газу створюється стільки ж, скільки було поглинуто рослинами, поки вони росли.

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