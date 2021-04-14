Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала кумедне відео в соцмережі, але нарвалася на критику

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка співачки Олі Полякової 16-річна Марія активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото і Відео зі свого життя. Так, цього разу юна красуня виклала в мережу кумедне відео, в якому за кілька секунд показала, як проходить її день. Однак, реакція користувачів мережі на цей ролик була несподіваною.

На відео Маша відображена в своїй кімнаті, вона показала обличчя крупним планом, похвалилася бездротовими навушниками, грала на гітарі, заправляла ліжко, і займалася своїми справами. Перед камерою юна красуня з'явилася в яскравій помаранчевій футболці з оригінальним принтом. Її довге волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж з чорними стрілками.

У підписі до публікації Полякова-молодша написала: "Підпишіться плиз на мій Тік Ток mashapolyakova12, люблю. А ви знімаєте Тік Ток?". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників, Марію засипають компліментами, правда, деякі почали критикувати її дорослий макіяж. "О, господи... знову ці стрілки незрозумілі", "Стрілки жах", "Зі стрілками з милого персика в курагу перетворилася!", "Люди, а Вас реально хвилюють стрілки? Вас реально хвилює зовнішній вигляд людини? Займіться своїм життям, своєю зовнішністю", "Крута футболка", "Боже, яка ти красива", "Стиль вогонь", "Красуня", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Полякова, витираючи "сльози", покаялася перед Фреймут, Каменських і Монатіком: "Накликала, Вибачте хлопці!"

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