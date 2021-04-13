На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - "Понаїхали тут".
Тут же почався конфлікт. Чоловік підірвався з місця і попрямував до бабусі.
Пасажири намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою жінку.
"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти че кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, Замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!", - говорив на відео росіянин.
Гроші на житло масово хочуть роздати українцям, на яких умовах і що задумали в Раді: "Для тих, хто..."
Олег Винник, піддавшись емоціям, закрутив свою таємну дружину в танці у всіх на виду: "Візьми мене..."
Учасниця-красуня, яку вигнали з "Холостяка", жорстко проїхалася по Заливако: "Міша хороший хлопець, але..."
"Великдень буде не дуже радісним": синоптики приголомшили прогнозом погоди на початок травня
Українців попередили про небезпеку, що насувається на Великдень: "На жаль..."
У підсумку бешкетника вдалося відтіснити від жінки пасажирам салону.
Раніше ми розповідали, що в окупованому Криму Школярки побили кримську татарку.
"На жаль, це відео не фейк і не Постанова. На ньому в Бахчисараї знущаються над кримською татаркою, школяркою. Боюся, підростає покоління моральних ур**ів", - повідомив автор у підписі до відео.
На кадрах було видно, що група підлітків методично била беззахисну дівчину. Всі знущання знімали не телефони.
Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.
Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.