У Криму стався конфлікт з росіянином і місцевою мешканкою



Як передає Politeka.net , відповідне відео опублікували у Facebook-спільноті " Вартові еспресо "( щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця) На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - "Понаїхали тут".

Тут же почався конфлікт. Чоловік підірвався з місця і попрямував до бабусі.

Пасажири намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою жінку.

"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти че кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, Замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!", - говорив на відео росіянин.

У підсумку бешкетника вдалося відтіснити від жінки пасажирам салону.

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"На жаль, це відео не фейк і не Постанова. На ньому в Бахчисараї знущаються над кримською татаркою, школяркою. Боюся, підростає покоління моральних ур**ів", - повідомив автор у підписі до відео.

На кадрах було видно, що група підлітків методично била беззахисну дівчину. Всі знущання знімали не телефони.

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